В Москве по обвинению во взятках арестованы двое сотрудников СИЗО «Матросская тишина».

Как сообщается на сайте СК, с января по июнь 2019 года подозреваемые регулярно за плату передавали арестованным различные предметы, запрещенные на территории изолятора. Общая сумма взяток составляет не менее 5 млн рублей. Кроме того, в январе один из фигурантов угрожал арестанту ухудшением условий содержания и требовал от того 500 тысяч рублей, а в марте организовал на территории СИЗО незаконную встречу между арестованными.
2020-07-17T04:07:27+03:00
2020-07-17T04:07:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 17 июля 2020
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