Россия, Китай, Венесуэла и Иран входят в число основных нарушителей прав человека в мире.

С таким заявлением выступил Госсекретарь США Майкл Помпео на церемонии передаче ему доклада Комиссии по неотчуждаемым правам человека. Сам доклад раскритиковала Правозащитная организация Amnesty International. Она обвинила американскую

администрацию в попытке отобрать лишь удобные для нее аспекты защиты прав человека и игнорировать остальные.