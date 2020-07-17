В Среднеуральском женском монастыре прошел Крестный ход лишенного сана схимонаха Сергия.

В нем, как передает ТАСС, приняли участие более 500 человек. Крестный ход проводился в рамках фестиваля православной культуры «Царские дни» и был приурочен к годовщине расстрела Николая Второго и его семьи. Представители опального священнослужителя ранее заявляли, что Крестный ход будет проводиться отдельно от Екатеринбургской Епархии.