Международный аэропорт «Шереметьево» перенес сроки строительства второй очереди терминала C.

Как сообщает РБК, терминал С-2 мощностью 10 млн пассажиров в год теперь планируют построить в 2030-х годах. Его создание оценивается в $414,5 млн. Реконструкция терминала F отложена до 2031 года и обойдется в $120 млн. Ранее завершить строительство С-2 рассчитывали к 2023 году, а реконструкцию F собирались начать в этом году.