Международный аэропорт «Шереметьево» перенес сроки строительства второй очереди терминала C.

Как сообщает РБК, терминал С-2 мощностью 10 млн пассажиров в год теперь планируют построить в 2030-х годах. Его создание оценивается в $414,5 млн. Реконструкция терминала F отложена до 2031 года и обойдется в $120 млн. Ранее завершить строительство С-2 рассчитывали к 2023 году, а реконструкцию F собирались начать в этом году.
2020-07-17T03:07:01+03:00
2020-07-17T03:07:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 17 июля 2020
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