В Москве задержан сотрудник отдела по борьбе с наркотиками в интернете.

Он, по данным столичного управления МВД, подозревается в получении взятки в 1,5 млн рублей. Как передает ТАСС, сотрудник наркоконтроля требовал деньги у организации за прекращение проверочных мероприятий. В случае установления вины, он будет уволен из органов и будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Его руководителей накажут в дисциплинарном порядке.
2020-07-17T03:05:54+03:00
2020-07-17T03:05:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 17 июля 2020
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