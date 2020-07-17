В Москве задержан сотрудник отдела по борьбе с наркотиками в интернете.

Он, по данным столичного управления МВД, подозревается в получении взятки в 1,5 млн рублей. Как передает ТАСС, сотрудник наркоконтроля требовал деньги у организации за прекращение проверочных мероприятий. В случае установления вины, он будет уволен из органов и будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Его руководителей накажут в дисциплинарном порядке.