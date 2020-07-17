Журналист Иван Сафронов неоднократно встречался с кадровым сотрудником чешских спецслужб Мартином Ларышем.

Во всяком случае, так утверждает ТАСС со ссылкой на «источник в разведсообществе. По словам источника, Ларыш в 2010-2012 годах работал в Москве как журналист газеты Lidove noviny, позднее возглавил Центр анализа и профилактики безопасности, который готовит доклады по безопасности в Восточной Европе и Африке. Деятельность этого центра тесно связана с работой чешских спецслужб, а сам Ларыш является их кадровым сотрудником», — заявил источник. Ранее о том, что Сафронов встречался с гражданином Чехии Мартином Ларышем, сообщало издание «Проект». При этом журналисты отмечали, что им ничего не известно о том, связан ли Ларыш со спецслужбами. Впрочем, адвокат обвиняемого в госизмене Сафронова Иван Павлов сказал «Открытым медиа», что в материалах дела, к которым имеет доступ защита, Ларыш не упоминается