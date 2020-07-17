Власти Туниса отменили запрет на присвоение детям имен неарабского происхождения.

Он действовал в стране с 1965 года. Как сообщает информационный портал «Вебдо», отныне у граждан Туниса не должно возникать

трудностей с регистрацией своих детей в национальном реестре вне зависимости от присваиваемых имен. По данным информационного портала «Вебдо», только за последние несколько месяцев было отказано в регистрации детям с такими именами, как Элина, Ростом Маждулина, Яра, Илена, Баязид.