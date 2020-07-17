Музыкант Сергей Шнуров намерен принять участие в выборах в Госдуму.

Об этом, как передает ТАСС, объявил глава Партии роста Борис Титов. Сергей Шнуров вступил в Партию роста в феврале, а уже в июле был избран одним из ее сопредседателей. В начале года «Медуза» писала, что в администрации президента планируют зарегистрировать несколько новых партий и привлечь в политику известных людей для создания иллюзии конкуренции на выборах в Госдуму в 2021 году.
2020-07-17T02:12:02+03:00
2020-07-17T02:12:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 17 июля 2020
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