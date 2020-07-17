В Санкт-Петербурге активисты «Мирного сопротивления» перекрыли движение по Невскому проспекту.

Они растянули поперек проезжей части баннер «Меняй власть, а не Конституцию». Во время акции никого не задержали, но правозащитник Динар Идрисов не исключает, что это может произойти постфактум. 15 июля на Невском проспекте активисты собрали более 3000 подписей в поддержку кампании по обжалованию результатов голосования по поправкам к Конституции.