В Санкт-Петербурге активисты «Мирного сопротивления» перекрыли движение по Невскому проспекту.

Они растянули поперек проезжей части баннер «Меняй власть, а не Конституцию». Во время акции никого не задержали, но правозащитник Динар Идрисов не исключает, что это может произойти постфактум. 15 июля на Невском проспекте активисты собрали более 3000 подписей в поддержку кампании по обжалованию результатов голосования по поправкам к Конституции.
2020-07-17T02:10:53+03:00
2020-07-17T02:10:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 17 июля 2020
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