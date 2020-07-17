Следствие подтвердило имена предпринимателей, в организации убийств которых обвиняют Сергея Фургала.

Это, как и писали различные СМИ. Евгений Зорь и Олег Булатов. Убийство первого было связано с судебными разбирательствами с Фургалом по поводу приобретенного убитым железобетонного завода. Второй был компаньоном Фургала — следствие полагает, что он подозревал нынешнего главу региона в причастности к убийству Зоря. Накануне Мосгорсуд подтвердил законность ареста Фургала. Сам губернатор, который пока с должности не снят, свою причастность к убийствам отрицает.
2020-07-17T02:09:38+03:00
2020-07-17T02:09:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 17 июля 2020
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