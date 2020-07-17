Великобритания, США и Канада обвинили российских хакеров в попытках украсть данные о вакцине от COVID-19.

Атаки, по данным спецслужб этих стран, совершала группировка, известная как Cozy Bear, связанная с российской разведкой. Удалось ли хакерам получить доступ к нужной им информации не уточняется. При этом в докладе отмечено, что самим исследователям атаки не помешали. В Кремле эти обвинения отвергли.