Великобритания, США и Канада обвинили российских хакеров в попытках украсть данные о вакцине от COVID-19.

Атаки, по данным спецслужб этих стран, совершала группировка, известная как Cozy Bear, связанная с российской разведкой. Удалось ли хакерам получить доступ к нужной им информации не уточняется. При этом в докладе отмечено, что самим исследователям атаки не помешали. В Кремле эти обвинения отвергли.
2020-07-17T02:06:11+03:00
2020-07-17T02:06:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 17 июля 2020
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