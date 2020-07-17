Индекс промышленного производства в России в июне снизился на 9,4%.

Это, как передает РБК, следует из данных Росстата. По итогам второго квартала, на который пришелся основный удар пандемического кризиса, российская промышленность сократилась на 8,5%, по итогам полугодия — на 3,5%. Предприятия не смогли нарастить выпуск продукции после снятия карантина из-за обязательств по сокращению добычи нефти и слабого спроса в экономике.