Индекс промышленного производства в России в июне снизился на 9,4%.

Это, как передает РБК, следует из данных Росстата. По итогам второго квартала, на который пришелся основный удар пандемического кризиса, российская промышленность сократилась на 8,5%, по итогам полугодия — на 3,5%. Предприятия не смогли нарастить выпуск продукции после снятия карантина из-за обязательств по сокращению добычи нефти и слабого спроса в экономике.
2020-07-17T02:05:05+03:00
2020-07-17T02:05:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 17 июля 2020
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