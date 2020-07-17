Всех задержанных на одиночных пикетах на на Лубянке отпустили из полиции с обязательством о явке.

Об этом ИФ сообщил адвокат Сергей Тельнов. По его словам, всем вышедшим на акцию в поддержку фигурантов дела «Нового величия» вменяется нарушение правил пикетирования. Одну задержанную подозревают повторном нарушении порядка проведения массовых акций. Накануне вечером у здания ФСБ состоялась серия одиночных пикетов, результате было задержано 17 человек. 14 июля гособвинение запросило фигурантам дела «Нового величия» от 4 лет условно до 7,5 лет колонии.