«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче РПЛ и обеспечил себе путевку в ЛЧ.

Матч 29 тура завершился со счетом 2:1. В заключительном, 30-м туре «Локомотив» сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом». ЦСКА встретится дома с «Тамбовом». Все матчи тура пройдут 22 июля. Сезон был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
2020-07-17T01:12:33+03:00
2020-07-17T01:12:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:12, 17 июля 2020
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