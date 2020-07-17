«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче РПЛ и обеспечил себе путевку в ЛЧ.

Матч 29 тура завершился со счетом 2:1. В заключительном, 30-м туре «Локомотив» сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом». ЦСКА встретится дома с «Тамбовом». Все матчи тура пройдут 22 июля. Сезон был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса.