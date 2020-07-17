Штабы соперников Александра Лукашенко на президентских выборах В Белоруссии объединяются.

Штаб Светланы Тихановской будет совместно работать со штабами Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, не прошедших регистрацию для участия в голосовании. Эти штабы уже выступили с совместным призывам к избирателям прийти 9 августа на избирательные участки и проголосовать. В случае победы они обещают провести «повторные, честные выборы».