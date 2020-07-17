Штабы соперников Александра Лукашенко на президентских выборах В Белоруссии объединяются.

Штаб Светланы Тихановской будет совместно работать со штабами Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, не прошедших регистрацию для участия в голосовании. Эти штабы уже выступили с совместным призывам к избирателям прийти 9 августа на избирательные участки и проголосовать. В случае победы они обещают провести «повторные, честные выборы».
2020-07-17T01:10:59+03:00
2020-07-17T01:11:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:10, 17 июля 2020
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