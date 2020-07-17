Охранника детсада в Нарьян-Маре, где убили ребенка, осудили на 2,5 года колонии.

Как сообщается на сайте регионального управления СК, в октябре прошлого года сотрудник ЧОПа впустил в детсад 36-летнего Дениса Поздняевва, приняв его за одного из родителей. Поздняев, который был пьян, ударил ножом шестилетнего мальчика, котороый умер на месте. На следствии Поздняев заявил, что убить его заставили голоса в голове. Суд признал его невменяемым и отправили на принудительное