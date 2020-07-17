Басманный суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о торговле младенцами от суррогатных матерей

. Одному подследственному избран домашний арест. Накануне суд арестовал четверых подозреваемых. Уголовное дело о торговле детьми было возбуждено после того, как в январе в подмосковном Одинцове обнаружили тело мертвого младенца. По версии следствия, его родила суррогатная мать, чтобы передать иностранцам. В квартире было еще трое новорожденных.
2020-07-17T01:08:05+03:00
2020-07-17T01:08:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 17 июля 2020
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