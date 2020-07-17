Алексей Навальный раскритиковал российское медиа-сообщество на фоне ареста журналиста Ивана Сафронова

Таким образом политик ответил на критику коллеги Сафронова Ивана Голунова.

Большой пост, посвященный лично Голунову и части журналистского сообщества, Навальный опубликовал накануне вечером. Политик отверг заявления журналиста издания «Медуза» о том, что значительную часть своих расследований Фонд борьбы с коррупцией основывал именно на публикациях Сафронова. При этом он подробно разобрал каждый пример, приведенный журналистом, а затем назвал его лжецом и обвинил в подмене фактов. Кроме того, Навальный раскритиковал и поддержавших Голунова коллег, которые не стали сами проверять эти примеры. По мнению основателя ФБК, журналисты в России защищают лишь права своей корпорации. По словам политика, «российским журналистам до расследований ФБК – как до Луны». Основатель фонда также заключил, что имеет право поучать их журналистике.

Навальный также раскритиковал самого Сафронова – по его мнению, в «Коммерсанте» журналист занимался не настоящей работой, а переписыванием пресс-релизов.

После публикации Навального Голунов выложил в своем телеграм-канале скриншот переписки с политиком конца 2018 года, в котором тот хвалит его расследование.