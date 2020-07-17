Журналист Иван Сафронов останется под стражей, как минимум, до 6 сентября

Мосгорсуд отказался отменить его арест, при этом исключив из постановления Лефортовского суда упоминание о сотрудничестве Сафронова с чешской разведкой. В остальном жалоба защиты оставлена без удовлетворения. Заседание прошло в закрытом режиме. Адвокат Иван Павлов сообщил, что следствие впервые показало материалы дела, содержащие государственную тайну. В них содержится информация об оперативно-розыскной деятельности в отношении Сафронова. Однако, по словам Павлова, там нет упоминания о гражданине Чехии Мартине Ларише, которого агентство ТАСС со ссылкой на источник в разведсообществе называет сотрудником чешских спецслужб.