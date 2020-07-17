Савеловский суд Москвы арестовал на 10 суток двух участников шествия против поправок к Конституции

Анну Лойко признали виновной в повторном нарушении порядка проведения акции, Александра Дмитриева — в нарушении порядка проведения акции, повлекшем помехи при движении транспорта.

15 июля на Пушкинской площади проходил сбор подписей под требованием отменить итоги голосования по поправкам. После этого началось стихийное шествие по Бульварному кольцу, в котором приняли участие около 300 человек. Почти половина из них были задержаны.