Z Архив новостей новости
5 0 6 0
00:03, 17 июля 2020

Савеловский суд Москвы арестовал на 10 суток двух участников шествия против поправок к Конституции

Анну Лойко признали виновной в повторном нарушении порядка проведения акции, Александра Дмитриева — в нарушении порядка проведения акции, повлекшем помехи при движении транспорта.
15 июля на Пушкинской площади проходил сбор подписей под требованием отменить итоги голосования по поправкам. После этого началось стихийное шествие по Бульварному кольцу, в котором приняли участие около 300 человек. Почти половина из них были задержаны.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Голосуй, не голосуй — всё равно выходит Путин Ситуация действительно хреновая и мне самому многое не нравится, но я против революций и майданов, я не хочу жить в эпоху перемен, я не хочу, чтобы страна трещала по швам и развалилась. А вы хотите?..

5 196 6 33332 15.07
Блоги

Дмитрий Медведев: От такой простоты и борзости оторопь берет Газовый проект, конечно, будет завершён. Не бывало в истории человечества ситуации, когда выгодное дело, в которое разные страны вложили миллиарды, оставалось бы не законченным. Так будет и сейчас…

5 92 6 17327 16.07
Блоги

Сергей Марков политолог

Марионеточный режим Механизм видимо, такой — существует негласная договоренность между Россией и США, что США следят, чтобы киевский режим не устраивал военных провокаций и терактов в Крыму…

5 72 6 14271 10.07
Новости

Российская сторона отозвала свои экспонаты с выставки в Германии к 75-летию Потсдамской конференции Помощник президента России Владимир Мединский обвинил немецких организаторов в передергивании исторических фактов…

5 44 6 8958
Блоги

Сергей Марков политолог

Народ не любит и чиновников, и антипутинцев Парадокс в том, что вы еще много услышите про хабаровский протест, — но это будет вранье. Это уже не люди, а навальнисты, ходорковцы и другие профессиональные антипутинцы…

5 211 6 44994 13.07
Блоги

+ Ксения Собчак о деле Ивана Сафронова Ксения Собчак о деле Ивана Сафронова Я выступаю против беспредела, мы должны следить за прозрачностью процесса…

5 34 6 7388 14.07
Блоги

Алексей Мельников публицист

Дорога к отсталости КПРФ и ЛДПР, десятилетиями являясь частью властной системы, используя ее ресурсы, выставляют себя как, якобы альтернативу ЕР. Но это не альтернатива – это все та же дорога к отсталости.

5 45 6 9890 11.07
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Памяти Айя-Софии Люблю я стамбульские мечети, но совершенно не хочу разуваться при входе в Софию, не хочу, чтобы ее дивные полы были покрыты коврами, а ее поразительные мозаики… ну это я даже предполагать не в силах…

5 128 6 28755 12.07
Блоги

Карина Орлова журналист

Почему Навальный неправ про дело Сафронова Если оперировать принципом «работал на госслужбе» — поделом тебе, то и не надо удивляться, когда искренние сторонники Владимира Путина применяют тот же принцип к уголовным делам в отношении Навального…

5 83 6 19041 10.07
Новости

Азербайджанские военные пригрозили ракетным ударом по АЭС в Армении. Заявление прозвучало на фоне обострения конфликта между двумя странами…

5 22 6 5033
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Все оговорки и околичности – игра на руку Путину Нужно требовать только одного: освобождения сейчас, немедленно, как в случае с Иваном Голуновым, дело которого, как мы помним, до суда не дошло. Или нам и тогда стоило подождать, пока он посидит в СИЗО с пару лет…

5 40 6 9491 10.07
Блоги

Виктор Шендерович писатель

«Какой ни есть, но он родня…» Федерализм будет федерализмом, если дать людям возможность свободно выбирать себе власть. А если настаивать на полицейщине – однажды федерализм станет сепаратизмом…

5 271 6 69832 11.07
Блоги

Алексей Навальный политик

Ответ Ивану Голунову или небольшое эссе в защиту журналистики от ОНП-журналистики Тут Иван под словом «Навальный» спрятал фрагмент новостной передачи Соболь от сентября 2019-го года и утверждает , что он «основан на статье» Сафронова 2018 года. Уже странно, да?

5 146 6 39197 16.07
Блоги

+ В Москве прошла акция против поправок к Конституции В Москве прошла акция против поправок к Конституции По данным «ОВД-Инфо», задержано 147 человек…

5 258 6 69148 15.07
8читать ;смотреть
Блоги

Григорий Пасько журналист, директор Содружества журналистов-расследователей

«Странная была свобода…» Шпиономания была, есть и будет, поскольку есть статья 275 в Уголовном кодексе. Статья, в свою очередь, была, есть и будет, потому что есть ФСБ…

5 83 6 23796 12.07
Интервью Рикошет

Олег Елисеев гость: Олег Елисеев адвокат Ивана Сафронова

Адвокат Ивана Сафронова о предъявленных обвинениях Вопросов Ивану со стороны следствия не задавалось. Сам Иван попросил конкретизировать предъявленное обвинение. Следователь воспринял это как ходатайство и должен будет ответить на него в предусмотренный законом срок – это 3 суток…

5 27 6 7943 13.07
#слушать 12:52 8читать ;смотреть $скачать 2.9 МБ

Популярное за неделю

Новости

В Москве начался митинг против поправок к Конституции Власти акцию не согласовали…

5 29 6 33785
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Заметим, что вся эта стрельба не волновала власть, пока Фургал не совершил 4 преступления. Первое: он выиграл выборы у единоросса. Второе: он стал реально заниматься краем…

5 60 6 111004 11.07
#слушать 49:54 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
5 50 6 15173 13.07
Блоги

Геннадий Гудков политик

Хабаровский «бунт» как предтеча освобождения России от путинизма Итак, что должны понять из урока хабаровского «бунта» власть предержащие и российское общество?..

5 252 6 279561 12.07
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Путин может отдать Курилы — и ему за это ничего не будет Путин может отдать Курилы — и ему за это ничего не будет Суть проста: раньше любое изменение границ считалось экстремизмом. А теперь – любое, кроме санкционированного Кремлём…

5 40 6 148193 14.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8626256
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4555956

Сегодня в эфире