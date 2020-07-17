Почти все участники пикетов в поддержку фигурантов дела «Нового величие» покинули Мещанское ОВД

Всего на акции, которая проходила минувшим вечером у здания ФСБ на Лубянке, были задержаны порядка 20 человек, сообщает правозащитный проект ОВД-Инфо. По его данным, задержанных отпустили под обязательство о явке для составления протоколов о нарушении правил проведения массового мероприятия. Всего в акции у здания ФСБ участвовали несколько десятков человек. Они заявляли, что дело полностью сфабриковано, и требовали оправдать и отпустить фигурантов на свободу. На днях обвинение запросило для трех фигурантов до 7,5 лет колонии, еще четверых просило приговорить к условным срокам.