Twitter предупредил о блокировке всех аккаунтов, пытавшихся сменить пароль в течение 30 дней

Это делается в рамках борьбы с масштабным хакерским взломом, говорится в сообщении компании. При этом Twitter не располагает данными о том, что пароли действительно были похищены.

В число пострадавших от взлома попали бывший вице-президент США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст, компании Apple, Uber и другие. Авторы сообщений во взломанных аккаунтах обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.

Взлом такого количества известных людей говорит о серьезных проблемах в системе безопасности социальной сети, уверен американский инвестор и телеведущий Гай Адами.

Между тем, американский журнал Vice со ссылкой на самих кибервзломщиков пишет, что для получения доступа к данным пользователей они подкупили одного из сотрудников Twitter.