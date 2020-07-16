Прилетающих из-за рубежа россиян обяжут заполнять анкету на портале госуслуг

Там должны быть указаны результаты теста на коронавирус, сделанного в течение трех дней. Форму нужно будет заполнить при регистрации на рейс, а на борту самолета — анкету, которую затем передадут в Роспотребнадзор, сообщается на сайте ведомства. Иностранцам также нужно будет заполнить анкету на борту. Для регистрации на рейс они должны иметь справку об отрицательном тесте на COVID-19, полученную не раньше, чем за три дня до полета. Если справки нет, по прилету нужно будет сделать тест в течение трех дней. При этом при отсутствии справки авиакомпания вправе отказать пассажиру.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила об отмене с 15 июля двухнедельного карантина для прибывающих в Россию. О готовности возобновить полеты в Россию заявили восемь стран, в том числе Турция, Хорватия и Египет.