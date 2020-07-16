В Кремле обещали изучить законопроект, разрешающий вырубку леса на Байкале для строительства БАМа и Транссиба

В Кремле обещали внимательно изучить законопроект, который разрешает сплошную вырубку леса на Байкале для строительства Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Эха Москвы».

Накануне Госдума приняла законопроект, который выводит строительство БАМа и Транссиба из-под ряда экологических ограничений. В федеральный закон об охране озера, который является объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО, вносится исключение, согласно которому в зоне Байкальской природной территории допускается деятельность, необходимая для увеличения пропускной способности этих магистралей. Для этого земли лесного фонда будут переведены в земли иных категорий, что разрешает сплошную вырубку деревьев. Действие поправок продлится до конца 2024 года.