Охранника, который впустил убийцу в детский сад в Нарьян-Маре, приговорили к 2,5 годам колонии

С него также взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевших в размере по 600 тысяч рублей каждому. Об этом сообщается на сайте СК РФ. Свою вину охранник признал частично и пояснил, что пропустил мужчину в детский сад, так как принял его за родителя одного из детей.

Трагедия произошла 31 октября прошлого года. Житель Нарьян-Мара Денис Поздеев зашел в детский сад «Сказка» и нанес смертельные ножевые ранения шестилетнему мальчику. Впоследствии мужчина был признан невменяемым, а охраннику предъявили обвинение в халатности.