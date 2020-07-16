На выборах в Северной Македонии победили сторонники членства в Евросоюзе

По предварительным данным, большинство голосов набирает коалиция «Мы можем» во главе с партией «Социал-демократический союз Македонии», лидером которой является Зоран Заев. С 2017 года по январь нынешнего он возглавлял кабинет министров и ушел в отставку, чтобы прошли досрочные выборы в парламент. Заев был одним из архитекторов соглашения с Грецией, подписание которого закончило длившийся три десятилетия спор из-за названия, который препятствовал вступлению Югославской Республики Македония в Европейский союз и НАТО.
2020-07-16T22:33:05+03:00
2020-07-16T22:33:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 16 июля 2020
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