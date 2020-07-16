Цены на газ для россиян изменятся с 1 августа

Это следует из приказа Федеральной антимонопольной службы, опубликованном на официальном портале правовой информации. ФАС еще в апреле объявляла о намерении повысить стоимость газа для потребителей на 3% с 1 июля. Позднее ведомство предложило временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения из-за коронавируса.
2020-07-16T22:32:50+03:00
2020-07-16T22:32:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 16 июля 2020
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