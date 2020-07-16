Цены на газ для россиян изменятся с 1 августа

Это следует из приказа Федеральной антимонопольной службы, опубликованном на официальном портале правовой информации. ФАС еще в апреле объявляла о намерении повысить стоимость газа для потребителей на 3% с 1 июля. Позднее ведомство предложило временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения из-за коронавируса.