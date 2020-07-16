Фотовыставка «Великая пустота» работ Пономарева, сделанных во время пандемии, откроется 17 июля в Музее Москвы

Выставка фотографий, сделанных во время пандемии, отроется 17 июля в Белом зале Музея Москвы. Главными героями стали здания, памятники и линии дорожной сети. О замысле выставки рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» автор работ, лауреат Пулитцеровской премии Сергей Пономарев.

«Выставка называется «Москва. Великая пустота». Когда я придумывал, я постарался усилить ощущение пустоты, которое я смог задокументировать во время режима самоизоляции и карантинных мер», — рассказал автор.

По словам фотожурналиста, проект снимался около двух месяцев. «Я почти каждый день ходил по 15-20 км в поисках сюжета для снимков. Я хочу метафорически показать этот процесс борьбы с коронавирусом и пустые улицы и отсутствие обычных людей на улицах и есть самая лучшая метафора для «пересказа» этого события. Черно-белые панорамы передают ощущение человека, который осматривается по сторонам. Я понял, что это нужно делать в качестве выставки, которая может висеть в музее, фотографии потом могут попасть в коллекцию музея Москвы, в анналы истории Москвы», — сказал он.

Выставка пройдет в Музее Москвы с 17 июля по 23 августа, на ней представлено более четырех десятков фотографий.