Организаторы акции «Бессмертный полк» отказались ее проводить 26 июля, как ранее планировалось

В Центральном штабе это объяснили небезопасностью эпидемиологической обстановки. Только после ее стабилизации будет принято решение о дате шествия. Сопредседатель штаба Василий Лановой предложил его провести в следующем году 9 мая.

«Бессмертный полк» — один из примеров того, как власть устанавливает контроль над общественной инициативой во избежание лишней угрозы для себя. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал писатель Виктор Шендерович.



По мнению Виктора Шендеровича, под контролем властей изначальный смысл таких акций зачастую искажается и утрачивается.