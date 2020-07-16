Порядка 20 человек были задержаны на Лубянке в ходе одиночных пикетов в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

Порядка 20 человек, по данным интернет-издания МБХ-Медиа, были задержаны этим вечером на Лубянке в ходе одиночных пикетов в поддержку фигурантов дела «Нового величия». Задержанных отвезли в Мещанское ОВД. Туда прибыл адвокат от правозащитного проекта ОВД-Инфо Сергей Тельнов. Он будет представлять интересы задержанных. Несколько человек уже отпустили под обязательство о явке для составления протокола по статье о нарушении правил проведения массового мероприятия. В их числе журналистка Анна Наринская. Ранее она рассказала «Эху Москвы», что полиция действовала довольно жестко, причин своих действий не объясняла.

Всего в акции у здания ФСБ участвовали несколько десятков человек. Они заявляли, что дело полностью сфабриковано, и требовали оправдать и отпустить фигурантов на свободу. На днях обвинение запросило для трех фигурантов до 7,5 лет колонии, еще четверых просило приговорить к условным срокам до 6,5 лет.