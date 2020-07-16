Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов общался с представителем чешских спецслужб, утверждает источник агентства ТАСС

При этом в материалах дела о нем ничего не говорится.

Гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым общался Иван Сафронов, работает в чешских спецслужбах, рассказал источник агентства ТАСС в разведывательном сообществе. По его словам, ранее Лариш был корреспондентом газеты Lidove noviny в Москве, а позднее возглавил Центр анализа и профилактики безопасности. Собеседник ТАСС утверждает, что деятельность этой структуры тесно связана с работой чешских спецслужб, а сам Лариш является их кадровым сотрудником. Официально эта информация не подтверждена. Кроме того, адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал, что упоминаний о Ларише в тех материалах дела, с которыми ознакомилась защита, нет.

Первым о связи Сафронова с гражданином Чехии написало интернет-издание «Проект» вскоре после ареста журналиста. Фотографию Лариша с супругой Сафронов публиковал у себя в инстаграме еще в 2016 году, но с самим предполагаемым сотрудником чешских спецслужб изданию связаться не удалось.

Ранее сегодня Мосгорсуд оставил Сафронова под стражей. При этом судья решила исключить из постановления об аресте сведения о том, что журналист сотрудничал с сотрудником чешской разведки.