Команды соперников Александра Лукашенко на президентских выборах объявили об объединении

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской будет совместно работать со штабами Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, которые не прошли регистрацию, чтобы составить конкуренцию действующему главе государства. Как сообщается на странице Бабарико, объединенная команда будет настаивать на освобождении политических и экономических заключенных, информировать граждан о необходимости защищать свой голос и призывать избирателей прийти на участки.