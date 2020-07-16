Команды соперников Александра Лукашенко на президентских выборах объявили об объединении

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской будет совместно работать со штабами Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, которые не прошли регистрацию, чтобы составить конкуренцию действующему главе государства. Как сообщается на странице Бабарико, объединенная команда будет настаивать на освобождении политических и экономических заключенных, информировать граждан о необходимости защищать свой голос и призывать избирателей прийти на участки.
2020-07-16T21:33:17+03:00
2020-07-16T21:33:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 16 июля 2020
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