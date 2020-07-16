Цены на газ для россиян повысятся с 1 августа

Это следует из опубликованного сегодня приказа Федеральной антимонопольной службы об оптовых ценах на газ, добываемый «Газпромом», предназначенный для последующей реализации населению. При этом пока не обнародован приказ об индексации цен на газ для промышленности.
2020-07-16T21:32:49+03:00
2020-07-16T21:32:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 16 июля 2020
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