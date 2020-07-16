Интернет-издание «Открытые медиа» пишут, что главой экономической коллегии Верховного суда может стать однокурсница Владимира Путина. Ирина Подносова – единственный претендент на этот пост. Это следует из опубликованной сегодня дополнительной повестки завтрашнего заседания Высшей квалификационной коллегии судей. Подносова, как и Путин, окончила юридический факультет ЛГУ в 1975 году по специальности «правоведение». В разные годы она занимала пост председателя Лужского горсуда, возглавляла Ленинградский областной и Второй апелляционный суды. Если ее кандидатуру утвердят, то, как отмечают «Открытые медиа», впервые главной по экономическим спорам в стране окажется человек, чья карьера никак не связана с арбитражными судами.