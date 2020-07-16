Савеловский суд Москвы арестовал на 10 суток участника стихийного шествия по Бульварному кольцу против поправок

Савеловский суд Москвы арестовал на 10 суток участника вчерашнего стихийного шествия по Бульварному кольцу против поправок к Конституции. Ему вменили создание помех транспорту в ходе несогласованной акции, сообщает правозащитная организация «Апология протеста». После задержания сторонника «бессрочного протеста» Александра Дмитриева вместе с другой активисткой Анной Лойко оставили до суда в ОВД Хорошевский, в то время как большинство участников шествия поздно ночью отпустили. Заседание по распоряжению судьи провели без слушателей.

Всего на шествии, которое стартовало с Пушкинской площади после сбора подписей под коллективным иском против поправок, по данным проекта «ОВД-Инфо», были задержаны почти 150 человек. В МВД уточнили, что протоколы составили на 62 из них. Помимо Дмитриева, решение вынесли по еще одному административному делу о нарушениях на массовых акциях: Диану Зверюгину оштрафовали на 10 тысяч рублей.