На двух сотрудников московского СИЗО «Матросская тишина» завели дело о взятках на 5 миллионов рублей

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя городской прокуратуры Людмилу Нефедову. По ее словам, эту сумму подозреваемые получили в прошлом году от арестантов за различные услуги, в том числе передачу спиртного, телефонов и других запрещенных предметов. Один из сотрудников за вознаграждение организовал на территории изолятора встречу арестантов. Подробностей Нефедова не рассказала.
2020-07-16T21:02:58+03:00
2020-07-16T21:03:22+03:00
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21:02, 16 июля 2020
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