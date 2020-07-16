На двух сотрудников московского СИЗО «Матросская тишина» завели дело о взятках на 5 миллионов рублей

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя городской прокуратуры Людмилу Нефедову. По ее словам, эту сумму подозреваемые получили в прошлом году от арестантов за различные услуги, в том числе передачу спиртного, телефонов и других запрещенных предметов. Один из сотрудников за вознаграждение организовал на территории изолятора встречу арестантов. Подробностей Нефедова не рассказала.