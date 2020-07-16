Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Москву «небольшим городком», в котором все живут «в радиусе 15 километров» и «друг друга знают». Здесь невозможно что-то скрыть, сказал градоначальник в интервью радио «Комсомольская правда», комментируя статистику по коронавирусу. Люди «могут позвонить знакомому врачу, спросить у друзей, кто болеет», — пояснил он, отметив, что власти публикуют все данные по заболеваемости в городе. Собянин подчеркнул, что помимо официальных данных, есть огромное количество других источников информации о происходящем. Поэтому, несмотря на то, что в городе живет 12 миллионов человек, местные жители знают, что в нем происходит.