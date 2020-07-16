Интернет-издание МБХ-Медиа сообщает о задержании почти двух десятков человек на Лубянке

Там проходят одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Нового величия». Полицейские уводят не только всех, кто встает с плакатами, но и некоторых людей, которые в акции не участвуют. Один автозак уехал в Мещанское ОВД. В акции участвуют несколько десятков человек. Они заявляют, что дело полностью сфабриковано, и требуют оправдать и отпустить фигурантов на свободу.
2020-07-16T20:32:06+03:00
2020-07-16T20:32:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 16 июля 2020
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