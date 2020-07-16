Курдские СМИ сообщают о двух российских военнослужащих, пострадавших в Сирии

Они ранены в результате авиаудара турецкого беспилотника, передает новостное агентство ANHA. Издание опубликовало фотографию мужчины славянской внешности с перебинтованным бедром. Ему помогает идти человек с бронежилетом, как у российских военных. Рядом идет мужчина, одетый и экипированный как российский военнослужащий. По данным сирийских правозащитников, один из раненых — водитель. Инцидент произошел в районе координационного центра России и Сирии в провинции Хасеке на северо-восточной границе с Турцией. Судя по актуальной карте боевых действий, эта территория находится под полным контролем курдских формирований, мест дислокации боевиков рядом нет.