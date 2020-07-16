Курдские СМИ сообщают о двух российских военнослужащих, пострадавших в Сирии

Они ранены в результате авиаудара турецкого беспилотника, передает новостное агентство ANHA. Издание опубликовало фотографию мужчины славянской внешности с перебинтованным бедром. Ему помогает идти человек с бронежилетом, как у российских военных. Рядом идет мужчина, одетый и экипированный как российский военнослужащий. По данным сирийских правозащитников, один из раненых — водитель. Инцидент произошел в районе координационного центра России и Сирии в провинции Хасеке на северо-восточной границе с Турцией. Судя по актуальной карте боевых действий, эта территория находится под полным контролем курдских формирований, мест дислокации боевиков рядом нет.
2020-07-16T20:31:11+03:00
2020-07-16T20:33:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 16 июля 2020
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