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20:31, 16 июля 2020

Курдские СМИ сообщают о двух российских военнослужащих, пострадавших в Сирии

Они ранены в результате авиаудара турецкого беспилотника, передает новостное агентство ANHA. Издание опубликовало фотографию мужчины славянской внешности с перебинтованным бедром. Ему помогает идти человек с бронежилетом, как у российских военных. Рядом идет мужчина, одетый и экипированный как российский военнослужащий. По данным сирийских правозащитников, один из раненых — водитель. Инцидент произошел в районе координационного центра России и Сирии в провинции Хасеке на северо-восточной границе с Турцией. Судя по актуальной карте боевых действий, эта территория находится под полным контролем курдских формирований, мест дислокации боевиков рядом нет.



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