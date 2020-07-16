В Кремле назвали голословными обвинения Лондона во вмешательстве России в прошлогодние парламентские выборы и в причастности к хакерским атакам по вакцине от коронавируса. Москва не располагает информацией о том, кто мог взламывать

фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании и не имеет к этим попыткам никакого отношения, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Центр кибербезопасности Соединенного Королевства заявил, что связанные с российскими спецслужбами хакеры пытались похитить в Британии, США и Канаде данные о разработке вакцины от COVID-19.

Связывать подобные атаки с официальными властями какого-то государства как минимум некорректно, такое мнение высказал «Эху Москвы» зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Информация о попытках взлома используется в антироссийских целях, и это не заслуживает поощрения, добавил Андрей Климов. По словам сенатора, в период пандемии все страны должны объединиться, а не обвинять друг друга без оснований.