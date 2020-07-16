Защита журналиста Ивана Сафронова утверждает, что в материалах его дела не упоминается гражданин Чехии Мартин Лариш

Речь идет о тех материалах, с которыми удалось ознакомиться, уточнил ТАСС адвокат Иван Павлов.

По его словам, о существовании этого человека он узнал из СМИ. Ранее источник ТАСС в разведывательном сообществе сообщил, что Лариш в 2010-2012 годах работал в Москве как журналист «Народной газеты», позднее он возглавил Центр анализа и профилактики безопасности, который готовит доклады по Восточной Европе и Африке. По словам источника, деятельность этого центра тесно связана с работой чешских спецслужб, а сам Лариш является их кадровым сотрудником.

Ранее о неоднократных встречах Сафронова и Лариша писало издание «Проект». Официальных подтверждений этих сведений нет. Сегодня Мосгорсуд отказался отменить арест советника главы «Роскосмоса». Он останется под стражей до 6 сентября. При этом суд исключил из постановления Лефортовского суда упоминание о сотрудничестве Сафронова с чешской разведкой.