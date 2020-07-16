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Эксклюзив Эха 20:01, 16 июля 2020

Интернет-издание МБХ-Медиа сообщает о задержании 18 человек у здания ФСБ на Лубянке

Там продолжаются одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Нового величия». Автозак поехал в Мещанское ОВД. В числе задержанных оказался мужчина, который не участвовал в акции, но спорил с полковником Александром Махониным.

Как рассказала «Эху Москвы» одна из задержанных журналистка Анна Наринская, полиция действует довольно жестко, причин своих действий не объясняет.

В акции участвуют несколько десятков человек. Они заявляют, что дело полностью сфабриковано, и требуют оправдать и отпустить фигурантов на свободу. На днях обвинение запросило для трех фигурантов до 7,5 лет колонии, еще четверых просило приговорить к условным срокам до 6,5 лет.



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