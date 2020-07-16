Сенатор Климов считает,что связывать попытки похищения данных о разработке вакцины с официальными властями некорректно

Великобритания, Канада и США заявили о попытках русской хакерской группировки похитить данные о разработке вакцины от COVID-19. По мнению зампреда Комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, связывать подобные атаки с официальными властями какого-то государства как минимум некорректно. Об этом он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее в Великобритании заявили о том, что злоумышленники с высокой долей вероятности являются агентами российских спецслужб.

«Говорить о том, что в этом деле могут присутствовать или отсутствовать люди с русскими именами, я не могу. Но я знаю, как деструктивно по отношению к нашей стране действует люди, как с русскими именами, так и с нерусскими. Сегодня в период поиска формулы вакцины, и вопрос поиска технологии вакцины, очень много внимания, и очень много спекуляций на эту тему, при этом говорят не только в наш адрес, но и по отношению Китая и США. Но у меня нет такой информации, что кто-то в нашей стране занимается этим. И приписывать какой-то нашей социальной деятельности было бы крайне неправильно и безосновательно», — сказал А.Климов.

Информация о попытках взлома используется в антироссийских целях, и это не заслуживает поощрения, добавил Андрей Климов. По словам сенатора, в период пандемии все страны должны объединиться, а не обвинять друг друга без оснований.

«Пандемией по всему миру, это не тема для таких разговоров. Если мы будем обладать чем-то, то через ВОЗ будем это транслировать. Нам пытаются приписать то, что иногда делают на других территориях», — отметил А.Климов.