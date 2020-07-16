Лондон утверждает, что Москва пыталась повлиять на исход выборов в британский парламент в декабре прошлого года

Кабинет министров Соединенного Королевства пришел к выводу, что российские силы активно распространяли незаконно полученные и ставшие доступными в результате утечки правительственные документы, заявил глава МИД Доминик Рааб, отметив, что эти попытки не были частью «широкомасштабной кампании» по вмешательству в демократические процессы. Речь идет о публикации компрометировавшего правящую Консервативную партию документа

о ходе торговых переговоров между Великобританией и США.