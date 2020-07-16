Защита журналиста Ивана Сафронова утверждает, что в материалах его дела не упоминается гражданин Чехии Мартин Лариш

Речь идет о тех материалах, с которыми ознакомилась защита, уточнил ТАСС адвокат Иван Павлов.

По его словам, услышал о существовании этого человека он узнал из СМИ. Как сообщил агентству ТАСС источник в разведывательном сообществе, Мартин Лариш является кадровым сотрудником чешских спецслужб.

По словам собеседника, неоднократные встречи с ним Сафронова подтверждаются фотографиями в соцсетях. В 2010-2012 годах Лариш работал в Москве как журналист, позднее возглавил Центр анализа и профилактики безопасности, который готовит доклады по безопасности в Восточной Европе и Африке, рассказал собеседник агентства, отметив, что деятельность этого центра тесно связана с работой чешских спецслужб. Официальным подтверждением этих сведений ТАСС не располагает.