У здания ФСБ начались задержания на пикетах в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

У здания ФСБ на Лубянке начались задержания на одиночных пикетах в поддержку фигурантов дела «Нового величия». По словам журналистки Анны Наринской, задержаны уже как минимум шесть человек, полицейские «не дают времени даже развернуть плакат». Об этом она рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мне удалось 1,5 секунды простоять с плакатом, где было написано «Дело «Нового величия» – три реальных срока за час». Рядом со мной никого не было на расстоянии 50 метров, да и вообще другого человека с плакатом не было. Но при этом меня схватили, за что задерживают меня, не объяснили. Провели меня в автозак. И сейчас он наполняется молодыми людьми достаточно быстро. Идут довольно резкие задержания. Полицейских здесь больше, чем людей. При том, что никто ничего не нарушает», — рассказала она.

Акция организована «Открытой Россией». Ее также поддержали правозащитные движения и политические партии «Гражданское общество», «Яблоко» и другие.

Судебный процесс по делу «Нового величия» находится на заключительной стадии. Сторона обвинения запросила для 4 фигурантов условные сроки, еще трое могут получить реальные.