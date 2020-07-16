Азербайджанские военные пригрозили ракетным ударом по АЭС в Армении.

Заявление прозвучало на фоне обострения конфликта между двумя странами.

В Минобороны Азербайджана заявили о возможности нанесения точного удара по Мецаморской АЭС в Армении: по словам военных, у них на вооружении находятся «новейшие ракетные системы», которые могут выполнить эту задачу. Азербайджанская сторона пригрозила ударом по АЭС после того, как в армянских СМИ появилась информация о том, что Ереван может атаковать плотину Мингечевирского водохранилища. Это привело бы к затоплению больших территорий в Азербайджане – по некоторым оценкам, вода могла бы дойти до Баку. При этом азербайджанские военные заверяют, что плотина надежно защищена средствами ПВО.

Взаимные угрозы звучат на фоне обострения в конце прошлой недели пограничного конфликта Еревана и Баку. В Азербайджане заявили о попытке вооруженных сил Армении атаковать их с использованием артиллерии, а Армения назвала причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны.

За несколько дней пограничных боев счет жертв с обеих сторон идет уже на десятки человек.