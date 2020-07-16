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19:04, 16 июля 2020

Следствие заявило о наличии «неопровержимых доказательств» причастности Сергея Фургала к организации убийств

Следствие заявило о наличии «неопровержимых доказательств» причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств. Речь идет о предпринимателях Евгении Зоря и Олеге Булатове, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета. Эти преступления были совершены в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. Отмечается, что работа по раскрытию преступлений никогда не прекращалась, однако она значительно осложнялась тем, что лица, возможно, осведомленные о произошедшем, в большинстве своем были запуганы и отказывались давать подробные показания на Фургала и его соучастников, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, мотивом для убийств были коммерческие интересы.

Между тем, Мосгорсуд признал законным арест Сергея Фургала. Ранее защита хабаровского губернатора просила об изменении ему меры пресечения.

Постановление Басманного суда об избрании в отношении Сергея Фургала меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения — сообщает пресс-службе Мосгорсуда. Пока еще действующего губернатора Хабаровского края обвиняют в организации убийств амурских предпринимателей и покушении на убийство в 2004 и 2005 годах.
Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. На следующий день Басманный суд отправил его под стражу в СИЗО сроком на два месяца.

С 11 июля в Хабаровском крае ежедневно проходят митинги в поддержку Сергея Фургала, протестующие требуют его освободить. В региональном МВД заявили, что акции организовала команда губернатора.

Адвокат Фургала Борис Кожемякин сообщил, что никакого отношения к выступлениям граждан его подзащитный не имеет. Сергей Фургал благодарен жителям региона за поддержку, но не одобряет массовых выступлений – добавил адвокат.



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