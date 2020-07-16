У здания ФСБ на Лубянке задерживают участников одиночных пикетов в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

По данным интернет-издания «МБХ медиа», задержанных уже порядка десяти. Граждане никак не нарушают закон, а полицейские не объясняют свои действия. Об этом «Эху Москвы» рассказала одна из задержанных, журналистка Анна Наринская.

Полиция действует довольно жестко, но об ущербе своему здоровью при задержании никто из пикетчиков пока не сообщал, добавила Анна Наринская.

Сейчас на Лубянке находятся несколько десятков человек. Участники акции заявляют, что дело полностью сфабриковано, и требуют оправдать и отпустить фигурантов дела на свободу. 14 июля обвинение запросило для трех фигурантов дела «Нового величия» до 7,5 лет колонии, еще четверых просило приговорить к условным срокам до 6,5 лет.

Фигуранты дела «Нового величия» были задержаны весной 2018 года по обвинению в создании экстремистского сообщества. В основу дела легли показания провокатора.