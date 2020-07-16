Намеченный на сегодня матч «Сочи» – «Тамбов» в рамках 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги не состоится

Девять игроков и сотрудников сочинского клуба сдали положительный тест на коронавирус, поэтому команда не сможет играть, — сообщается на официальном сайте лиги. Сейчас команда находится в Нижнем Новгороде. Заключительные матчи чемпионата «Сочи» должен провести с «Крыльями Советов» 22-го июля.

Сегодняшняя игра уже третья, отмененная из-за выявленных случаев заражения в командах. До этого не состоялись матчи «Оренбурга» с «Краснодаром» и «Уралом». Также был под угрозой срыва матч «Сочи» – «Ростов», однако на поле решили вывести молодежный состав команды из Ростова-на-Дону. В итоге встреча завершилась со счетом 10:1 в пользу «Сочи».